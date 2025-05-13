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Удар по плантациям: как человечество "уничтожает" самый популярный фрукт на планете

Вторник 13 мая 2025 07:30
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Удар по плантациям: как человечество "уничтожает" самый популярный фрукт на планете Изменение климата угрожает целым плантациям любимого фрукта человечества (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Глобальное потепление угрожает будущему самого популярного в мире фрукта. На фоне климатического кризиса до 2080 года некоторые регионы мира могут стать непригодными для его выращивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Какой фрукт может оказаться на грани исчезновения

Согласно отчету британского гуманитарного проекта Christian Aid, климатический кризис угрожает самым популярным фруктам в мире - бананам.

Уточняется, что от медленной климатической катастрофы страдают, в частности:

  • Латинская Америка;
  • Карибский бассейн.

Именно оттуда экспортируют около 80% всех бананов, которые поставляются затем в супермаркеты во всем мире.

Эксперты отмечают: к 2080 году около 66% земель, на которых сейчас выращивают бананы в этих регионах, могут стать непригодными для сельского хозяйства.

Почему изменение климата "убивает" урожаи бананов

В отчете исследователей под названием "Бананы в движении: как изменение климата угрожает любимому фрукту мира" объясняется, что странам, которые выращивают бананы (в частности Гватемале, Коста-Рике и Колумбии) угрожают сейчас:

  • существенное повышение температуры;
  • экстремальные погодные условия и явления;
  • вредители, почвенные микробы и грибки (распространяющиеся на фоне изменения климата).

Это снижает урожайность продовольственной культуры и опустошает сельские общины.

"Изменение климата убивает наш урожай. Это означает, что нет дохода, поскольку мы ничего не можем продать. Моя плантация погибает. Поэтому то, что происходит - это смерть", - рассказала исследователям производитель бананов из Гватемалы, 53-летняя Аурелия Поп Хо.

Что делает бананы особенно уязвимыми

Бананы (особенно популярный среди экспортеров сорт под названием Кавендиш) - довольно "нежные" фрукты. Для их роста нужны:

  • диапазон температур от 15°C до 35°C;
  • достаточное количество воды (но не слишком большое);
  • относительно спокойная погода (бананы чувствительны к штормам, которые могут рвать листья растений и затруднять их фотосинтез).

Несмотря на то, что в мире существуют сотни сортов бананов, фруктовые конгломераты выбрали для выращивания и продажи именно Кавендиш - за высокую урожайность, морозостойкость и приличный вкус.

В то же время отсутствие генетической вариации делает эти фрукты особенно уязвимыми к быстро меняющемуся климату.

Насколько важны бананы для бизнеса и человечества

В Christian Aid рассказали, что бананы являются:

  • наиболее потребляемым фруктом в мире;
  • четвертой по важности продовольственной культурой в мире (после пшеницы, риса и кукурузы).

Около 80% урожая этих растений потребляется локально. При этом более 400 миллионов человек в мире получают от бананов 15-27% суточной нормы калорий.

Можно ли спасти банановые плантации

Эксперты отмечают: сами общины, которые выращивают бананы, практически не причастны к глобальному потеплению.

Учитывая это, в Christian Aid призывают страны, которые больше всего загрязняют окружающую среду:

  • отказаться от ископаемого топлива;
  • выполнить свои финансовые обязательства (по поддержке пострадавших общин).

"Бананы - не просто любимый фрукт мира, но и важный продукт питания для миллионов людей. Нам нужно осознать опасность, которую изменение климата представляет для этой жизненно важной культуры", - отметила директор по политике и кампаниям гуманитарного проекта Осай Оджиго.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые фиксируют самое масштабное в истории обесцвечивание кораллов и из-за чего "морские леса" могут погибнуть.

Читайте также, почему температурные рекорды "сеют хаос" в водных ресурсах Земли.

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