Удар по плантациям: как человечество "уничтожает" самый популярный фрукт на планете
Глобальное потепление угрожает будущему самого популярного в мире фрукта. На фоне климатического кризиса до 2080 года некоторые регионы мира могут стать непригодными для его выращивания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Какой фрукт может оказаться на грани исчезновения
Согласно отчету британского гуманитарного проекта Christian Aid, климатический кризис угрожает самым популярным фруктам в мире - бананам.
Уточняется, что от медленной климатической катастрофы страдают, в частности:
- Латинская Америка;
- Карибский бассейн.
Именно оттуда экспортируют около 80% всех бананов, которые поставляются затем в супермаркеты во всем мире.
Эксперты отмечают: к 2080 году около 66% земель, на которых сейчас выращивают бананы в этих регионах, могут стать непригодными для сельского хозяйства.
Почему изменение климата "убивает" урожаи бананов
В отчете исследователей под названием "Бананы в движении: как изменение климата угрожает любимому фрукту мира" объясняется, что странам, которые выращивают бананы (в частности Гватемале, Коста-Рике и Колумбии) угрожают сейчас:
- существенное повышение температуры;
- экстремальные погодные условия и явления;
- вредители, почвенные микробы и грибки (распространяющиеся на фоне изменения климата).
Это снижает урожайность продовольственной культуры и опустошает сельские общины.
"Изменение климата убивает наш урожай. Это означает, что нет дохода, поскольку мы ничего не можем продать. Моя плантация погибает. Поэтому то, что происходит - это смерть", - рассказала исследователям производитель бананов из Гватемалы, 53-летняя Аурелия Поп Хо.
Что делает бананы особенно уязвимыми
Бананы (особенно популярный среди экспортеров сорт под названием Кавендиш) - довольно "нежные" фрукты. Для их роста нужны:
- диапазон температур от 15°C до 35°C;
- достаточное количество воды (но не слишком большое);
- относительно спокойная погода (бананы чувствительны к штормам, которые могут рвать листья растений и затруднять их фотосинтез).
Несмотря на то, что в мире существуют сотни сортов бананов, фруктовые конгломераты выбрали для выращивания и продажи именно Кавендиш - за высокую урожайность, морозостойкость и приличный вкус.
В то же время отсутствие генетической вариации делает эти фрукты особенно уязвимыми к быстро меняющемуся климату.
Насколько важны бананы для бизнеса и человечества
В Christian Aid рассказали, что бананы являются:
- наиболее потребляемым фруктом в мире;
- четвертой по важности продовольственной культурой в мире (после пшеницы, риса и кукурузы).
Около 80% урожая этих растений потребляется локально. При этом более 400 миллионов человек в мире получают от бананов 15-27% суточной нормы калорий.
Можно ли спасти банановые плантации
Эксперты отмечают: сами общины, которые выращивают бананы, практически не причастны к глобальному потеплению.
Учитывая это, в Christian Aid призывают страны, которые больше всего загрязняют окружающую среду:
- отказаться от ископаемого топлива;
- выполнить свои финансовые обязательства (по поддержке пострадавших общин).
"Бананы - не просто любимый фрукт мира, но и важный продукт питания для миллионов людей. Нам нужно осознать опасность, которую изменение климата представляет для этой жизненно важной культуры", - отметила директор по политике и кампаниям гуманитарного проекта Осай Оджиго.
Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые фиксируют самое масштабное в истории обесцвечивание кораллов и из-за чего "морские леса" могут погибнуть.
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