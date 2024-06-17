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Удар по пригороду Полтавы: девять человек ранены, а более 50 тысяч - без света

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 17 июня, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Полтавского района. Пока известно о 9 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филиппа Пронина.

"Пострадали люди. По состоянию на сейчас известно о 9 людях, которые получили ранения. Предварительно без погибших. Повреждены несколько многоэтажек. Информация уточняется", - заявил Пронин. 

Как отметил глава ОГА, в результате удара в Полтавском районе также повреждены электролинии, в результате чего без света остались: 

  • 53 тысячи бытовых;
  • 2,4 тысячи юридических потребителей.

Аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий. 

Что предшествовало

Недавно террористы уже обстреливали Полтавский район. Тогда же под удар попал частный дом. Спасатели вытащили из-под завалов женщину, однако, она умерла позже в больнице из-за полученных травм.

Также в мае, во время массированной атаки, враг попал дронами по объекту энергетической инфраструктуры Полтавского района.

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