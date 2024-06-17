Удар по пригороду Полтавы: девять человек ранены, а более 50 тысяч - без света

"Пострадали люди. По состоянию на сейчас известно о 9 людях, которые получили ранения. Предварительно без погибших. Повреждены несколько многоэтажек. Информация уточняется", - заявил Пронин.

Как отметил глава ОГА, в результате удара в Полтавском районе также повреждены электролинии, в результате чего без света остались:

53 тысячи бытовых;

2,4 тысячи юридических потребителей.

Аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий.

Что предшествовало

Недавно террористы уже обстреливали Полтавский район. Тогда же под удар попал частный дом. Спасатели вытащили из-под завалов женщину, однако, она умерла позже в больнице из-за полученных травм.

Также в мае, во время массированной атаки, враг попал дронами по объекту энергетической инфраструктуры Полтавского района.