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Россияне ударили по пригороду Полтавы, под завалами могут быть люди

Понедельник 17 июня 2024 14:48
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Россияне ударили по пригороду Полтавы, под завалами могут быть люди Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики ударили по Полтавскому району и попали в гражданскую инфраструктуру. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение Telegram.

"По предварительной информации, враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе", - заявил он.

По словам Пронина, есть пострадавшие, а под завалами здания могут находиться люди.

Отметим, что до этого Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Атаки на Полтавскую область

7 июня в результате вражеских обстрелов в Полтавском районе разрушен частный дом. Спасатели извлекли из-под завалов женщину, которая, к сожалению, скончалась в больнице от полученных травм.

Это не первый случай, когда российские оккупанты целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре Украины.

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