Россияне ударили по пригороду Полтавы, под завалами могут быть люди

Российские захватчики ударили по Полтавскому району и попали в гражданскую инфраструктуру. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение Telegram.

"По предварительной информации, враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе", - заявил он. По словам Пронина, есть пострадавшие, а под завалами здания могут находиться люди. Отметим, что до этого Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели через Сумскую область в направлении Полтавской области.