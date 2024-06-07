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Россияне ударили по частному дому в Полтавской области, пострадала женщина

Пятница 07 июня 2024 16:25
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Россияне ударили по частному дому в Полтавской области, пострадала женщина Фото: россияне обстреляли Полтавскую область, попали по частному дому (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе. Из-под завалов частного дома достали женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филиппа Пронина.

"Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. По предварительной информации есть попадание в частный дом", - рассказал глава ОГА.

По состоянию на сейчас известно, что из-под завалов разрушенного дома достали женщину. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Массированные обстрелы Украины

В ночь на 7 июня российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу по территории Украины. Для ударов враг применил бомбардировщики Ту-95МС и ударные дроны типа Shahed-131/136. БпЛА были запущены из российских Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска, а также временно оккупированного Крыма. В общем враг использовал:

  • 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
  • 53 "Шахеды".

Во время отражения атаки удалось сбить 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет.

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