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Удар по пятиэтажке в Николаеве: количество жертв возросло

Николаев, Воскресенье 25 мая 2025 20:52
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Удар по пятиэтажке в Николаеве: количество жертв возросло Фото: россияне ударили по пятиэтажке в Николаеве (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 25 мая российские военные ударили по пятиэтажному дому в Николаеве. На данный момент известно, что количество жертв возросло до двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Николаева Александра Сенкевича.

"Из-под завала спасатели деблокировали тело погибшей женщины. Мои соболезнования родным и близким... Это уже вторая жертва ночной атаки", - сообщил мэр города.

Атака на Николаев

В Николаеве в результате ночной атаки БпЛА произошло попадание в пятиэтажный жилой дом.

По данным спасателей, разрушены два этажа, остальные - повреждены. Из-под завалов сразу спасли двух женщин, одна была госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи.

Однако по состоянию на шесть утра было деблокировано тело погибшего мужчины 1948 года рождения.

Подробнее об атаке россиян на Николаев и последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

Массированная воздушная атака РФ на Украину 25 мая

Напомним, что этой ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли по территории Украины массированный комбинированный воздушный удар.

Враг бил ракетами различных типов, а также - дронами-камикадзе. Заметим, что эта атака стала второй подряд после вчерашнего массированного обстрела.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.

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