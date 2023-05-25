Россияне взорвали дамбу под Авдеевкой, есть угроза затопления сел

Россияне разрушили плотину Карловского водохранилища в Донецкой области. Теперь под угрозой подтопления оказались три поселка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Российская оккупационная армия с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливала Карловку, нанося удары именно по плотине, пренебрегая тем, что от этих действий пострадают прежде всего гражданские", - говорится в заявлении.

По словам Кириленко, под угрозой подтопления оказались поселки Галициновка, Желанное-1 и Желанное-2. Глава области добавил, что к такому развитию событий все были готовы, а потому оперативные и спасательные службы уже начали действовать по четко определенному алгоритму.

"Громады, которые находятся в зоне вероятного подтопления, предупреждены. При необходимости будет начата эвакуация гражданского населения", - добавил Кириленко.

Карловское водохранилище

Водохранилище на реке Волчья (бассейн рек Самара, Днепр) расположено в Покровском районе Донецкой области, Украина. Ближайший населенный пункт Карловка. Водохранилище было создано в 1933 году как составляющая системы "Канал Днепр - Донбасс" для снабжения питьевой и технической воды из Днепра. Строительство канала было законсервировано в 1996 году.

Россияне регулярно обстреливали территорию вокруг фильтровальной станции, из-за чего она неоднократно была обесточена. Часть региона оставалась без водоснабжения.