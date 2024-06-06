Удар по НПЗ в Ростовской области: СМИ показали спутниковые снимки последствий

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 июня, ночью в сети появилась информация об атаке на Новошахтинский НПЗ. Telegram-каналы публиковали соответствующие видео.

Местные жители сначала услышали ряд взрывов, а затем на территории завода начался пожар.

Отметим, что дроны уже атаковали Новошахтинский НПЗ ранее. Один из ударов произошел 13 марта этого года. Тогда работу НПЗ приостанавливали.

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