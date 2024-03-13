Дроны "упали" на территорию Новошахтинского НПЗ. Работа завода остановлена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона, Тelegram губернатора Ростовской области Василия Голубева.

"Что там происходит (на Новошахтинском НПЗ - ред.) - работа предприятия сейчас остановлена. Это значит, что будут проблемы и срывы определенных планов у врага и дополнительные возможности и время у наших защитников", - сказал Юсов.

По его словам, сейчас проходит ряд событий на военных объектах государства-агрессора, и на указанном предприятии в том числе.

"Несмотря на то, что речь идет о якобы Новошахтинском НПЗ, но это военный объект, который используется для поставок и обеспечения оккупационной группировки в Украине. Мы не комментируем более подробно информацию. Далее в принципе все могут наблюдать часто и в онлайн режиме за событиями", - добавил представитель ГУР.

Что говорят в РФ

Так, по словам российского губернатора, утром 13 марта дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску якобы уничтожено 3 БПЛА.

"Последствия на земле уточняются дежурными службами", - констатировал Голубев.

Позже, он уточнил, что в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА якобы просто "упали" на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Голубев тут же отрапортовал, что погибших и раненых нет, но в то же время, "технологические объекты предприятия остановлены", последствия уточняются.

Атаки дронов на НПЗ в России

В ночь на 13 марта в Рязани (Россия) беспилотники атаковали нефтезавод. Очевидцы сообщали о пожаре. Также известно о пострадавших.

Позже источник РБК-Украина рассказал, что Украина атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода в РФ. Речь идет про НПЗ в Рязани, в Кстово Нижегородской области и в Киришах Ленинградской область.

Отметим, что дроны атакуют объекты в России уже вторую ночь подряд. Так, ночью 12 марта в ряде регионов зафиксированы пролеты беспилотников. Под ударом оказалась нефтебаза и НПЗ. Тогда Минобороны РФ сообщило, что зафиксировали 25 дронов и, якобы, предотвратили атаку.