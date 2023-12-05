Удар по Новогродовке: под завалами нашли фрагменты тел, будет проводиться ДНК-экспертиза

"В Новогродовке на месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в центре города продолжается поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении.

По словам Шевченко, по состоянию на настоящее время под завалами найдены фрагменты тел, которые невозможно идентифицировать.

"В дальнейшем будет проводиться ДНК-экспертиза", - добавил глава администрации.

Обстрел Покровского района

Напомним, 30 ноября оккупанты устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области - Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.

В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей - 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.

Еще пять пострадавших, в том числе 13-летний ребенок, в Новогродовке. Кроме того, здесь пять человек оказались под завалами жилого дома. Позже под завалами в Новогродовке нашли тело мужчины, а затем еще одного погибшего. По данным полиции на вечер 30 ноября, под завалами могла оставаться семья – 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка.

Однако вчера из-под завалов дома в Новогродовке, по которому россияне нанесли удар 30 ноября, извлекли тело ребенка.