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Удар по Новогродовке: под завалами нашли фрагменты тел, будет проводиться ДНК-экспертиза

Архивное фото: под завалами в Новогродовке нашли фрагменты тел (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитрий Браславский

В Новогродовке (Донецкая область) продолжается разбор завалов после атаки россиян 30 ноября. Спасателям удалось найти фрагменты тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Новогродовской городской военной администрации Александра Шевченко.

"В Новогродовке на месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в центре города продолжается поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении.

По словам Шевченко, по состоянию на настоящее время под завалами найдены фрагменты тел, которые невозможно идентифицировать.

"В дальнейшем будет проводиться ДНК-экспертиза", - добавил глава администрации.

Обстрел Покровского района

Напомним, 30 ноября оккупанты устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области - Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.

В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей - 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.

Еще пять пострадавших, в том числе 13-летний ребенок, в Новогродовке. Кроме того, здесь пять человек оказались под завалами жилого дома. Позже под завалами в Новогродовке нашли тело мужчины, а затем еще одного погибшего. По данным полиции на вечер 30 ноября, под завалами могла оставаться семья – 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка.

Однако вчера из-под завалов дома в Новогродовке, по которому россияне нанесли удар 30 ноября, извлекли тело ребенка.

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