Под завалами дома после массированного удара в Новогродовке нашли жертву (фото)

Под завалами дома после массированного удара в Новоградовке нашли жертву. Поисковая операция продолжается, ищут еще 4 человек, в том числе ребенка.

"На месте обстрела жилого дома в Новогродовке из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины", - рассказал Мороз.

Последствия обстрела жилого дома в Новогродовке Донецкой области (t.me/IhorMoroz_donoda)

По славам главы ОВА, по состоянию на 10:00 под завалами предположительно находятся 4 человека, из них 1 ребенок.

"Поисково-спасательная операция продолжается. Сейчас разобрано 132 тонны строительных конструкций", - добавил Мороз.

Полиция установила личность погибшего - это 62-летний местный житель.

"Пятеро мирных жителей получили ранения: 13-летний мальчик, 62-летний мужчина и три женщины в возрасте 42, 58 и 63 года", - добавили правоохранители.

Массированный обстрел Покровского района Донецкой области

Шестью ракетами "С-300" оккупанты в ночь на четверг, 30 ноября, устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области - Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.

Как ранее рассказывал Мороз пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей - 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти. Еще пять - в Новогродовке. Что касается последней, то здесь оккупанты атаковали жилой дом, среди раненых 13-летний ребенок. Он в тяжелом состоянии в больнице. Подробнее - в материале РБК-Украина.