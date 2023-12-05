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Удар по Новогродівці: під завалами знайшли фрагменти тіл, проводитиметься ДНК-експертиза

Архивное фото: під завалами в Новогродівці знайшли фрагменти тіл (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитро Браславський

У Новогродівці (Донецька область) триває розбір завалів після атаки росіян 30 листопада. Рятувальникам вдалося знайти фрагменти тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Новогродівської міської військової адміністрації Олександра Шевченка.

"В Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста триває пошуково-рятувальна операція", - йдеться у повідомленні.

За словами Шевченка, станом на даний час під завалами знайдені фрагменти тіл, які не можливо ідентифікувати.

"Надалі буде проводитись ДНК-експертиза", - додав очільник адміністрації.

Обстріл Покровського району

Нагадаємо, 30 листопада окупанти влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області - Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей.

Зокрема, п'ятьох людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей - 13, 16 років і 6-місячне немовля, якого вдалося врятувати.

Ще п'ять постраждалих, серед яких 13-річна дитина, у Новогродівці. Крім того, тут п'ятеро людей опинилися під завалами житлового будинку. Пізніше під завалами в Новогродівці знайшли тіло чоловіка, а потім ще одного загиблого. За даними поліції на вечір 30 листопада, під завалами могла залишатися сім'я - 33-річна жінка, 38-річний чоловік та 8-річна дівчинка.

Проте вчора з-під завалів будинку у Новогродівці, по якому росіяни завдали удару 30 листопада, дістали тіло дитини.

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