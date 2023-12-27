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Удар по "Новочеркасску". Среди погибших моряков есть срочники, - СМИ

Архивное фото: в результате удара по "Новочеркасску" погибли срочники (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате удара ВСУ по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии могли погибнуть срочники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Издание пишет, что в момент атаки на корабле были молодые призывники, а также контрактники.

Один из моряков, который служил на "Новочеркасске", рассказал о погибших срочниках.

Также ASTRA пишет, что в соцсетях появляются посты скорби по погибшим российским военным.

Фото: Публикации о погибших россиянах (t.me/astrapress)

Уничтожение БДК "Новочеркасск" в Феодосии

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 декабря Силы обороны Украины в оккупированной Феодосии в Крыму уничтожили ПДК "Новочеркасск" ЧФ РФ.

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, этот большой десантный корабль врага был поражен крылатыми ракетами.

Позже в тот же день появились спутниковые снимки после удара ВСУ по Феодосийской бухте. Как было видно на кадрах сервиса Planet.com, помимо большого десантного корабля "Новочеркасск" частично затонуло еще одно судно. По данным СМИ, речь идет о старом учебно-тренировочном корабле "УТС-150".

Также ASTRA писало, что на борту большого десантного корабля "Новочеркасск" Черноморского флота РФ в момент вчерашнего ночного ракетного удара по бухте Феодосийской временно оккупированной в Крыму находились почти 80 моряков.

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