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"Удар Нептуна". У Середземному морі почалися військові навчання НАТО

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Понеділок 24 січня 2022 14:25
"Удар Нептуна". У Середземному морі почалися військові навчання НАТО Фото: у Середземному морі почалися військові навчання НАТО (nato.int)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 24 січня, в Середземному морі почалися військові навчання НАТО "Удар Нептуна-2022". Навчання триватимуть до 4 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

У навчаннях беруть участь кораблі союзників з командування ударних і допоміжних сил військово-морських сил НАТО і Шостого флоту США.

Під час військових навчань буде розгорнуто американський авіаносець USS Harry S. Truman Carrier разом з його авіаносною ударною групою і авіакрилом.

"Навчання" Удар Нептуна "підкреслює здатність НАТО інтегрувати висококласні Морські можливості авіаносної ударної групи для забезпечення високої оперативної готовності всього Альянсу, а також оборони і захисту всіх союзників", - йдеться в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що вперше з часів Холодної війни повна авіаносна група США переходить під командування НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав цей крок, назвавши його "сильним знаком трансатлантичної єдності".

"НАТО завжди буде робити все необхідне для захисту і оборони всіх союзників", - додав він.

Нагадаємо, НАТО посилює присутність у Східній Європі через Росію.

Країни НАТО переводять сили в стан бойової готовності і перекидають додаткові кораблі і винищувачі в країни Східної Європи.

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НАТО Військові навчання Средиземное море
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