Удар по нефтебазе в Ростовской области: в сети показали момент "прилета"

Нефтебазу в Ростовской области вчера, 13 июля, атаковал беспилотник. В сети показали момент "прилета".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram.
На видео можно заметить, как охранник неудачно пытается сбить беспилотник при помощи антидронового ружья.
Затем на кадрах заметна яркая вспышка в результате удара по нефтебазе.
Напомним, 13 июля ночью в Ростовской области жаловались на атаку дронов. Губернатор области Василий Голубев утверждал, что на нефтебазе в Цимлянском районе вспыхнул пожар.
В российских пропагандистских Telegram-каналах обвиняли в атаке Украину.
К слову украинские защитники уже неоднократно били по российским НПЗ и нефтебазам. Более детально о том, могут ли такие атаки "обескровить" Россию - в материале РБК-Украина.
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