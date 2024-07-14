Удар по нафтобазі в Ростовській області: у мережі показали момент "прильоту"

Нафтобазу в Ростовській області вчора, 13 липня, атакував безпілотник. У мережі показали момент "прильоту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram.
На відео можна помітити, як охоронець невдало намагається збити безпілотник за допомогою антидронової рушниці.
Потім на кадрах помітний яскравий спалах у результаті удару по нафтобазі.
Нагадаємо, 13 липня вночі на Ростовській області скаржилися на атаку дронів. Губернатор області Василь Голубєв стверджував, що на нафтобазі у Цимлянському районі спалахнула пожежа.
У російських пропагандистських Telegram-каналах звинувачували в атаці Україну.
До речі, українські захисники вже неодноразово били по російських НПЗ та нафтобазах. Більш детально про те, чи можуть такі атаки "знекровити" Росію - у матеріалі РБК-Україна.
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