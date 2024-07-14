Удар по нафтобазі в Ростовській області: у мережі показали момент "прильоту"

Що передувало

Нагадаємо, 13 липня вночі на Ростовській області скаржилися на атаку дронів. Губернатор області Василь Голубєв стверджував, що на нафтобазі у Цимлянському районі спалахнула пожежа.

У російських пропагандистських Telegram-каналах звинувачували в атаці Україну.

До речі, українські захисники вже неодноразово били по російських НПЗ та нафтобазах. Більш детально про те, чи можуть такі атаки "знекровити" Росію - у матеріалі РБК-Україна.

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