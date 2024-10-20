Удар по Кривому Рогу: количество раненых выросло, в ОВА уточнили последствия обстрела

Чиновник отметил, что из этого количества пострадавших 14 гражданам понадобилась помощь медиков.

"В больнице находятся 8 пострадавших. Состояние всех - средней тяжести", - рассказал он.

По словам руководителя ОВА, в результате вражеских обстрелов в Кривом Роге были повреждены:

отель,

магазин,

административное здание,

учебное заведение,

7 многоквартирных домов.

"Побиты около полутора десятков автомобилей. В частности, и три пожарных машины, столько же служебных автомобилей полиции и карета "скорой"", - говорится в сообщении чиновника в Telegram.

Он добавил, что в Кривом Роге развернули штабы для помощи пострадавшим.

"Там принимают заявления о поврежденном имуществе. А еще - выдают стройматериалы. Людей снабжают едой и горячим чаем", - рассказал глава ОВА.

Кроме того, он обнародовал фото последствий российского ракетного обстрела города.

Последствия российской ракетной атаки на Кривой Рог вечером 19 октября (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обновлено: среди раненых есть спасатель

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказали, что российские террористы при атаке по Кривому Рогу накануне вечером нанесли повторный удар при ликвидации последствий первого обстрела.

Это произошло, когда сотрудники ГСЧС тушили пожар после российского обстрела, враг нанес повторный удар.

Чрезвычайники сообщили, что среди пострадавших в городе есть также спасатель, а также была повреждена техника ГСЧС.

Удар баллистикой по Кривому Рогу

Ранее сообщалось, что вчера поздно вечером, 19 октября, российские оккупанты дважды нанесли удары по Кривому Рогу с применением баллистического вооружения.

Позже стало известно, что в Кривом Роге были начаты аварийно-спасательные работы и в городе были повреждены жилые дома.

Также ночью сообщалось, что в Кривом Роге было более 10 пострадавших из-за вражеских обстрелов.