Удар по Кривому Рогу: эксперт назвал важный факт, который Украина должна передать США

Гетьман подчеркнул, что российский ракетный удар по жилому микрорайону в Кривом Роге был целенаправленной атакой. Это было доказано "безапелляционно".

Также, по словам эксперта, уже было доказано, что в Кривом Роге не падали обломки от ракеты.

"Потому что обломки, это если бы (ракета была сбита - ред.) Patriot на большой высоте. Не потому, что нам так захотелось, а потому, что просто не может Patriot сбивать на высоте 100 метров. Это просто невозможно технически", - объяснил он.

Эксперт обратил внимание, что ложной является и информация от Минобороны РФ об ударе по якобы украинским офицерам и иностранным военным инструкторам.

"Здесь главное дать фактаж о том, что это был кассетный боеприпас. Если это передать военнослужащим любой страны, они это все разложат по полкам для руководства США, Британии, Германии и так далее. И тогда руководитель любой страны должен понять, что эта акция в Кривом Роге была целенаправленной атакой РФ против гражданского населения, что является военным преступлением, что является террористическим актом", - подчеркнул Гетьман.