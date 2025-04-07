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Удар по Кривому Рогу: эксперт назвал важный факт, который Украина должна передать США

Киев, Понедельник 07 апреля 2025 17:11
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Удар по Кривому Рогу: эксперт назвал важный факт, который Украина должна передать США Фото: спасатели работали на месте атаки России на Кривой Рог (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник
Эксперт: Алексей Гетьман

Украина должна донести США и другим партнерам, что Россия ударила по Кривому Рогу ракетой с кассетной боевой частью. Это будет доказательством российского теракта.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт Алексей Гетьман.

Гетьман подчеркнул, что российский ракетный удар по жилому микрорайону в Кривом Роге был целенаправленной атакой. Это было доказано "безапелляционно".

Также, по словам эксперта, уже было доказано, что в Кривом Роге не падали обломки от ракеты.

"Потому что обломки, это если бы (ракета была сбита - ред.) Patriot на большой высоте. Не потому, что нам так захотелось, а потому, что просто не может Patriot сбивать на высоте 100 метров. Это просто невозможно технически", - объяснил он.

Эксперт обратил внимание, что ложной является и информация от Минобороны РФ об ударе по якобы украинским офицерам и иностранным военным инструкторам.

"Здесь главное дать фактаж о том, что это был кассетный боеприпас. Если это передать военнослужащим любой страны, они это все разложат по полкам для руководства США, Британии, Германии и так далее. И тогда руководитель любой страны должен понять, что эта акция в Кривом Роге была целенаправленной атакой РФ против гражданского населения, что является военным преступлением, что является террористическим актом", - подчеркнул Гетьман.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, Россия ударила баллистической ракетой по Кривому Рогу в пятницу, 4 апреля. Как выяснилось позже, ракета с кассетной боевой частью разорвалась в воздухе над жилым микрорайоном. Рядом с местом удара находилась детская площадка.

После такого теракта россиян известно как минимум о 20 погибших. Среди них - девять детей.

Посол США в Украине Бриджит Бринк, реагируя на атаку, "забыла" даже упомянуть, что ее осуществила Россия. Она просто назвала такой удар "еще одним доказательством", что война должна завершиться.

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