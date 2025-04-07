Удар по Кривому Рогу: експерт назвав важливий факт, який Україна має передати США
Україна має донести США та іншим партнерам, що Росія вдарила по Кривому Рогу ракетою з касетною бойовою частиною. Це буде доказом російського теракту.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Олексій Гетьман.
Гетьман підкреслив, що російський ракетний удар по житловому мікрорайону в Кривому Розі був цілеспрямованою атакою. Це було доведено "безапеляційно".
Також, за словами експерта, вже було доведено, що в Кривому Розі не падали уламки від ракети.
"Тому що уламки, це якби (ракета була збита - ред.) Patriot на великій висоті. Не тому, що нам так захотілося, а тому, що просто не може Patriot збивати на висоті 100 метрів. Це просто неможливо технічно", - пояснив він.
Експерт звернув увагу, що неправдивою є й інформація від Міноборони РФ про удар по нібито українських офіцерах та іноземних військових інструкторах.
"Тут головне дати фактаж про те, що це був касетний боєприпас. Якщо це передати військовослужбовцям будь-якої країни, вони це все розкладуть по полицях для керівництва США, Британії, Німеччини тощо. І тоді керівник будь-якої країни має зрозуміти, що ця акція в Кривому Розі була цілеспрямованою атакою РФ проти цивільного населення, що є воєнним злочином, що є терористичним актом", - наголосив Гетьман.
Обстріл Кривого Рогу
Нагадаємо, Росія вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу в п'ятницю, 4 квітня. Як з'ясувалося пізніше, ракета з касетною бойовою частиною розірвалася в повітрі над житловим мікрорайоном. Поруч із місцем удару знаходився дитячий майданчик.
Після такого теракту росіянам відомо щонайменше про 20 загиблих. Серед них - дев'ять дітей.
Посол США в Україні Бріджит Брінк, реагуючи на атаку, "забула" навіть згадати, що її здійснила Росія. Вона просто назвала такий удар "ще одним доказом", що війна має завершитися.
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