Удар по Кривому Рогу: експерт назвав важливий факт, який Україна має передати США

Україна має донести США та іншим партнерам, що Росія вдарила по Кривому Рогу ракетою з касетною бойовою частиною. Це буде доказом російського теракту.

Гетьман підкреслив, що російський ракетний удар по житловому мікрорайону в Кривому Розі був цілеспрямованою атакою. Це було доведено "безапеляційно".

Також, за словами експерта, вже було доведено, що в Кривому Розі не падали уламки від ракети.

"Тому що уламки, це якби (ракета була збита - ред.) Patriot на великій висоті. Не тому, що нам так захотілося, а тому, що просто не може Patriot збивати на висоті 100 метрів. Це просто неможливо технічно", - пояснив він.

Експерт звернув увагу, що неправдивою є й інформація від Міноборони РФ про удар по нібито українських офіцерах та іноземних військових інструкторах.

"Тут головне дати фактаж про те, що це був касетний боєприпас. Якщо це передати військовослужбовцям будь-якої країни, вони це все розкладуть по полицях для керівництва США, Британії, Німеччини тощо. І тоді керівник будь-якої країни має зрозуміти, що ця акція в Кривому Розі була цілеспрямованою атакою РФ проти цивільного населення, що є воєнним злочином, що є терористичним актом", - наголосив Гетьман.