Удар по Крыму и еще двум областям: Генштаб назвал результаты атаки ВСУ

Ремонтная база ПВО под ударом

В районе Фиолентовского шоссе в Севастополе поражен Инновационный центр производственно-технического предприятия "Гранит" - подразделение концерна "Алмаз-Антей".

Именно здесь ремонтируют и обслуживают зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ПМ2 "Фаворит", радиолокационные станции 92Н6Е и 96Л6Е, а также комплексы "Бук-М2/М3" и "Тор-М2".

Это техника, которая формирует противовоздушный "щит" оккупированного Крыма.

Также в районе бухты Стрелецкая атакованы места пребывания личного состава врага. Потери уточняются.

Склады боеприпасов и горючего также поражены

По информации Генштаба, в ту же ночь силы обороны поразили:

склады боеприпасов в Донецке, Ялте (ВОТ Донецкой обл.) и Каланчаке (ВОТ Херсонской обл.);

склад материально-технического обеспечения в районе Веселого в Донецкой области;

склад горюче-смазочных материалов возле Новотроицкого (ВОТ Херсонской обл.).

Кроме того, удары нанесли по районам сосредоточения живой силы противника вблизи Ялты (ВОТ Донецкой обл.) и Овражков (ВОТ АР Крым).

Масштабы ущерба и потери врага уточняются.

Напомним, 16 и 17 марта Силы обороны ударили по ЗРК "ТОР-М2У" в Брянской области РФ, а также по ракетному дивизиону с "Бастионами" вблизи Верхнекурганного в оккупированном Крыму.

Кроме того, поражены узел связи возле Мангуша, склады горючего в Мелитополе, склады боеприпасов в районах Степного и Терпень, учебно-тренировочный центр беспилотников и пункты управления дронами в Запорожье.