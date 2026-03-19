Удар по Крыму и еще двум областям: Генштаб назвал результаты атаки ВСУ

Ночью 19 марта украинские силы ударили по объекту концерна "Алмаз-Антей" в Крыму, где ремонтируют российские системы ПВО, а также уничтожили склады боеприпасов и горючего на оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб и Военно-морские силы ВС Украины.
В районе Фиолентовского шоссе в Севастополе поражен Инновационный центр производственно-технического предприятия "Гранит" - подразделение концерна "Алмаз-Антей".
Именно здесь ремонтируют и обслуживают зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ПМ2 "Фаворит", радиолокационные станции 92Н6Е и 96Л6Е, а также комплексы "Бук-М2/М3" и "Тор-М2".
Это техника, которая формирует противовоздушный "щит" оккупированного Крыма.
Также в районе бухты Стрелецкая атакованы места пребывания личного состава врага. Потери уточняются.
По информации Генштаба, в ту же ночь силы обороны поразили:
Кроме того, удары нанесли по районам сосредоточения живой силы противника вблизи Ялты (ВОТ Донецкой обл.) и Овражков (ВОТ АР Крым).
Масштабы ущерба и потери врага уточняются.
Напомним, 16 и 17 марта Силы обороны ударили по ЗРК "ТОР-М2У" в Брянской области РФ, а также по ракетному дивизиону с "Бастионами" вблизи Верхнекурганного в оккупированном Крыму.
Кроме того, поражены узел связи возле Мангуша, склады горючего в Мелитополе, склады боеприпасов в районах Степного и Терпень, учебно-тренировочный центр беспилотников и пункты управления дронами в Запорожье.
По оценке аналитиков ISW, подобные атаки могут осложнить подготовку России к весенне-летнему наступлению.
Большинство ударов направлено по российским силам на востоке и юге Украины - именно там, где армия РФ в последние недели сосредотачивает основные наступательные действия.