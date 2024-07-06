Удар по крейсеру "Москва" был не первым: подробности от руководителя ВМС

Напомним, что по словам Алексея Неежпапы, в феврале-марте 2022 года Россия планировала взять Одессу в кольцо и затем высадить морской десант.

Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне отчитались о якобы ударах по украинским самолетам на аэродроме в Кривом Роге и ЗРК Patriot вблизи Южного. Враг даже опубликовал видео с беспилотников, однако как оказалось, "достижения" РФ были атаками по макетам.

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