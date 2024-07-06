Удар по крейсеру "Москва" був не першим: подробиці від очільника ВМС

Нагадаємо, що за словами Олексія Неїжпапи, у лютому-березні 2022 року Росія планувала узяти Одесу в кільце і потім висадити морський десант.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни відзвітували про нібито удари по українських літаках на аеродромі в Кривому Розі та ЗРК Patriot поблизу Южного. Ворог навіть опублікував відео з безпілотників, проте як виявилося, "досягнення" РФ були атаками по макетам.

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