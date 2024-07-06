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Удар по крейсеру "Москва" був не першим: подробиці від очільника ВМС

Фото: крейсер "Москва" після ураження ракетою (twitter.com/osinttechnical)
Автор: Едуард Ткач

Удар, який потопив флагман чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був не першою атакою на російські кораблі. Перша спроба України була не дуже вдалою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Військово-морських сил віце адмірала Олексія Неїжпапи.

"Це був не перший пуск "Нептунів" по кораблях. В нас перший був не дуже вдалим. По одному з фрегатів. Під час відбиття удару наших ракет російський корабель знищив свій же літак, який літав на прикритті, але пішов. Він не зрозумів, що в нас щось є, я так розумію", - розповів командувач ВМС.

Нагадаємо, що за словами Олексія Неїжпапи, у лютому-березні 2022 року Росія планувала узяти Одесу в кільце і потім висадити морський десант.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни відзвітували про нібито удари по українських літаках на аеродромі в Кривому Розі та ЗРК Patriot поблизу Южного. Ворог навіть опублікував відео з безпілотників, проте як виявилося, "досягнення" РФ були атаками по макетам.

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