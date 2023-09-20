В Крыму взрывы, возле главной нефтебазы Черноморского флота включили дымовой занавес
Мощные взрывы прогремели на территории оккупированного Крыма сегодня, 20 сентября. Оккупанты включили дымовой занавес возле нефтебазы Черноморского флота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Крымский ветер" и Telegram так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.
Дым у побережья в городе Инкерман появился около 12:00. Как отмечают местные Telegram-каналы, там расположена главная нефтебаза Черноморского флота РФ, где хранятся миллионы тонн топлива.
При этом пропагандистские паблики сообщают о взрывах в Севастополе, а именно в районе Бельбека, где находится аэродром. Некоторые Telegram-каналы пишут об "отбитой атаке".
Также между северной стороной Севастополя и Инкерманом был замечен черный дым.
Оккупанты говорят об "атаке"
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram о работе ПВО. По его словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача якобы упали сбитые дроны, там возникли пожары.
"Прилет" по воинской части
Telegram-канал "Крымский ветер" пишет, что в населенном пункте Верхнесадовое "прилет" в российскую воинскую часть.
Удары ВСУ по Крыму
Напомним, 13 сентября украинские военные ударили по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате атаки были повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".
На следующий день военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию. Защитники дронами и ракетами уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов вблизи Евпатории.
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