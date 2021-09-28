"УДАР Кличка" закликав уряд використати 30 млрд гривень з резервів замість податкового катка

"УДАР Віталія Кличка" закликає владу не педалювати ухвалення скандального законопроекту №5600 та не закладати надходження від нього у найбільш важливі статті бюджету. Потрібно шукати резерви наповнення бюджету, а не забирати гроші з кишень людей.

"Уряд заклав до державного бюджету на 2022 рік більш ніж 30 мільярдів гривень, які можуть бути отримані лише в разі ухвалення законопроекту №5600. Причому ці гроші свідомо планується витратити на найбільш важливі статті, такі як охорона здоров’я, культура, авіабудівництво, розвиток спорту, цифровізація, розвиток стратегічних галузей, обороно-промислового комплексу тощо. В разі, якщо проект №5600 не буде ухвалений, ці галузі отримають навіть менше грошей, ніж в поточному році. Це відвертий шантаж з боку влади", - йдеться у заяві.

В "УДАРі" наголошують: законопроект №5600 передбачає суттєве підвищення податкового тиску на малий і середній бізнес та практично безмежне розширення повноважень контролюючих органів. Наслідком стане різке зростання цін на товари та послуги, яке відчують всі українці.

"Потрібно шукати резерви наповнення бюджету, а не забирати гроші з кишень людей. Рахункова палата, проаналізувавши проєкт держбюджету, вже виявила невраховані резерви на суму 32,7 млрд грн. Ця сума навіть більше, ніж планується отримати від законопроекту №5600. Але не потребує збільшення податкового навантаження та посилення репресивних заходів проти малого та середнього бізнесу", - підкреслюється у заяві.

"УДАР Віталія Кличка" закликає владу не прокладати дорогу до держбюджету «податковим катком».

"Проект №5600 мав бути не просто відкладений на наступний пленарний тиждень. З нього потрібно прибрати всі норми, які погіршують життя звичайних українців. Влада має усвідомлювати, що не можна досягти розвитку економіки шляхом збільшення фіскального тиску на малий та середній бізнес. Лише спрощення податкової системи, здешевлення кредитів та реальне покращення бізнес-клімату можуть призвести до розвитку підприємництва та, як наслідок, до збільшення бюджетних надходжень", - говориться в заяві "УДАРу".