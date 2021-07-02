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В "Ударі" Кличка прокоментували скасування вільної економічної зони "Крим"

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 17:13
В "Ударі" Кличка прокоментували скасування вільної економічної зони "Крим" Фото: Верховна рада проголосувала за скасування вільної економічної зони "Крим" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Партія "УДАР Віталія Кличка" вважає, що скасування парламентом вільної економічної зони "Крим" було правильним рішенням.

Про це написала лідер партії у Львівській області Оксана Юринець у Facebook.

Юринець нагадала, що у 2014 році депутати від "УДАРу Віталія Кличка" не голосували за створення вільної економічної зони "Крим", адже це шкодить національним інтересам.

"Парламент нарешті скасував дію закону про вільну економічну зону "Крим" - правильне і чесне рішення. Фракція "УДАРу Віталія Кличка" у Верховній раді не дала жодного голосу за цей закон, коли його ухвалювали у 2014 році. І зараз ми категорично проти будь-якого бізнесу з окупантом. Постачання води, торгівля і все інше можливе тільки після повної деокупації півострову", - написала Юринець.

Юринець наголосила на тому, що немає сенсу вимагати від західних партнерів допомоги, поки самі не вдаємося до жодних дій.

"Прикро, що 7 років ми давали можливість олігархам платити податки у російський бюджет і фінансувати армію, яка вбиває наших солдатів на Сході. І при цьому вимагали від США і ЄС економічних санкцій, хоча самі заграємо з окупантом. Нарешті, цю помилку виправлено. Так само проактивно влада має діяти в усіх питаннях, що стосуються відновлення наших територій і вступу до НАТО чи ЄС. Не виставляти пусті вимоги західним партнерам, а рішуче діяти. Ніхто не захистить наші інтереси краще за нас самих", - підсумувала Юринець.

Нагадаємо, раніше Юринець заявила, що Україна має не проситися в НАТО, а реформувати силові структури відповідно до стандартів та використовувати інші наявні інструменти.

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