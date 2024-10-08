Оккупанты ударили КАБами по Харькову: есть погибшие

Российские оккупанты сегодня, 8 октября, вечером атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram .

"Предварительно удар КАБом по многоэтажке в Киевском районе", - написал городской глава.

По его словам, из-за удара предварительно известно об одном погибшем.

В свою очередь Синегубов написал, что в результате атаки, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Обновлено 17:20

Терехов написал, что известно уже о двух погибших из-за удара управляемыми авиабомбами по Харькову.

Обновлено 17:42

Синегубов уточнил, что в Харькове были зафиксированы попадания по открытым территориям. Всего враг применил около четырех авиабомб.

По его словам, погибшие - мужчина и женщина, которые находились на улице в момент атаки.

При этом известно о по меньшей мере трех раненых.