Оккупанты ударили КАБами по Харькову: есть погибшие
Российские оккупанты сегодня, 8 октября, вечером атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"Предварительно удар КАБом по многоэтажке в Киевском районе", - написал городской глава.
По его словам, из-за удара предварительно известно об одном погибшем.
В свою очередь Синегубов написал, что в результате атаки, по предварительным данным, есть пострадавшие.
Обновлено 17:20
Терехов написал, что известно уже о двух погибших из-за удара управляемыми авиабомбами по Харькову.
Обновлено 17:42
Синегубов уточнил, что в Харькове были зафиксированы попадания по открытым территориям. Всего враг применил около четырех авиабомб.
По его словам, погибшие - мужчина и женщина, которые находились на улице в момент атаки.
При этом известно о по меньшей мере трех раненых.
Обстрелы Харькова
Стоит заметить, что это уже далеко не первый случай, когда россияне используют свои мощные авиабомбы для ударов по многоэтажкам в Харькове.
В частности, 24 сентября враг ударил по высоткам в Киевском и Салтовском районах города. Тогда в одном из зданий этажи "сложились".
В результате атаки было известно о десятках пострадавших мирных жителях. Также были и погибшие.
Мэр Терехов рассказал, что только в сентябре российские оккупанты обстреливали Харьков более полсотни раз.
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