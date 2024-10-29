Удар Израиля по базе Ирана, где собирают ракеты: появились спутниковые снимки последствий

Израиль в ночь на 26 октября, вероятно, ударил по базе Ирана, на которой собирают баллистические ракеты. Появились спутниковые снимки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Издание опубликовало спутниковые снимки иранской базы в провинции Семнан, где находится космический центр Шахруд под управлением Корпуса стражей исламской революции. Они были сделаны 29 октября.
Фото: спутниковые снимки космического центра Шахруд (apnews.com)
На снимках можно заметить, что центральное здание космического центра было разрушено. При этом вокруг здания были видны автомобили. AP предполагает, что официальные лица осматривали там повреждения в результате удара Израиля.
При этом заметно, что повреждены три небольших здания к югу от основного здания, а также ангар.
Несмотря на это Иран не признает, что Израиль смог атаковать космический центр Шахруд.
Напомним, в ночь на 26 октября Израиль нанес по Ирану ракетный удар. Он стал ответом на иранскую атаку 1 октября.
После этого издание Axios со ссылкой на источники писало, что в результате израильской атаки в Иране было парализовано производство баллистических ракет.
В частности, по неподтвержденным данным, ЦАХАЛ атаковал иранское оборудование, при помощи которого производят твердое топливо для баллистических ракет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.