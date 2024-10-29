Удар Ізраїлю по базі Ірану, де збирають ракети: з'явилися супутникові знімки наслідків

Видання опублікувало супутникові знімки іранської бази в провінції Семнан, де знаходиться космічний центр Шахруд під управлінням Корпусу вартових ісламської революції. Вони були зроблені 29 жовтня.

Фото: супутникові знімки космічного центру Шахруд (apnews.com)

На знімках можна побачити, що центральна будівля космічного центру була зруйнована. При цьому навколо будівлі було видно автомобілі. AP припускає, що офіційні особи оглядали там пошкодження внаслідок удару Ізраїлю.

При цьому помітно, що пошкоджено три невеликі будівлі на південь від основної будівлі, а також ангар.

Попри це Іран не визнає, що Ізраїль зміг атакувати космічний центр Шахруд.