Удар "Искандером" по детской площадке в Кривом Роге: названы россияне, которые командовали атакой

Как проинформировали в СБУ, собрана доказательная база против командования вооруженных группировок РФ, которое 4 апреля 2025 года осуществило атаку по жилой застройке и детской площадке в густонаселенном районе центральной части города.

По материалам дела, во время воздушного нападения оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М" с осколочно-фугасной боевой частью.

Кто руководил ракетным обстрелом

По данным ведомства, к атаке причастны четыре российских офицера.

генерал-полковник Алексей Ким - начальник штаба объединенной группировки войск РФ. Как установили спецслужбы, он осуществлял общее руководство атакой;

вице-адмирал Александр Пешков - начальник Объединенного центра планирования и координации огневого поражения РФ. Он был привлечен для реализации удара;

контр-адмирал Алексей Петрушин - начальник центра управления разведкой и координацией огневого поражения РФ. По данным СБУ, он осуществил подготовку и техническое обеспечение воздушного нападения на Кривой Рог;

полковник Александр Киседобрев - глава управления ракетных войск и артиллерии РФ выполнял подготовку и техническое обеспечение удара.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения командования российских войск к ответственности за преступления против нашего государства.