Данилов о взрывах возле Хмельницкой АЭС: традиционная российская "пугачка"
Удар оккупантов по территории вблизи Хмельницкой атомной электростанции, который они совершили вчера, 25 октября, - это традиционная российская "пугачка" атомным инцидентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.
"Действительно, тот обстрел, который был вчера ночью, должен был произойти у очень опасного объекта. Это традиционная российская "пугачка", когда они пугают весь мир либо атомным оружием, либо атомным инцидентом", - сказал Данилов.
Он подчеркнул, что это "еще одно предупреждение мира, что войну нужно завершить как можно скорее, а для этого нужна максимальная помощь".
Атака РФ 25 октября
Напомним, вчера, 25 октября, ночью российские оккупанты снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".
В общей сложности в воздушном пространстве нашей страны зафиксировали 11 дронов, все сбили силы противовоздушной обороны. Но на землю попадали обломки.
Позже выяснилось, что враг нанес удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС. В результате в городах Славута и Нетешин было нарушено электроснабжение.
Взрывы не повлияли на работу АЭС, но на территории станции повреждены здания.
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