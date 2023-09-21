В Черкассах в результате падения обломков есть пострадавшие, под завалами человек
В Черкассах в результате падения обломков сбитых ракет российских оккупантов есть пострадавшие граждане и разрушения. Происходят спасательные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табурца.
"Утром враг нанес ракетный удар по областному центру. В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры", - рассказал чиновник.
В ОВА сообщили, что количество пострадавших составило пять человек.
"Под завалами не менее одного человека. Продолжается спасательная операция", - отметил он.
Последствия ракетного удара по Черкассам 21 сентября (фото: t.me/cherkaskaODA)
Российская ракетная атака 21 сентября
Сегодня утром, 21 сентября, российские оккупанты устроили массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме этого, в некоторых областях работало ПВО.
Все последствия вражеских обстрелов украинских городов 21 сентября - в материале РБК-Украина.
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