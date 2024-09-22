Удар по второму складу РФ под Торопцом: появились свежие снимки со спутника
Появились спутниковые снимки последствий удара по второму складу РФ под Торопцом. Они сделаны 22 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
По спутниковым снимкам можно оценить последствия атаки украинских дронов на 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ) в поселке Октябрьский Тверской области.
Как пишет издание, в северной части арсенала полностью выгорели более половины мест хранения боеприпасов, южная осталась практически не затронута атакой.
Ранее неподалеку от этого места был атакован 107-й арсенал ГРАУ в Торопце.
Удары по складам в районе Торопца Тверской области
В ночь на 21 сентября дроны СБУ нанесли удары по складу с боеприпасами и ракетами в Тверской области.
Как сообщали источники РБК-Украина, на атакованном дронами СБУ 23-м арсенале, в частности, хранились ракеты и снаряды комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".
Кроме того, 18 сентября Силы обороны Украины атаковали большой склад с боеприпасами и ракетами в Торопце. По данным разведки Эстонии, при первом ударе по складу в Торопце Россия потеряла снарядов на 2-3 месяца.
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