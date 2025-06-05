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Удар дронов по Прилукам: количество раненых снова возросло

Прилуки, Четверг 05 июня 2025 12:37
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Удар дронов по Прилукам: количество раненых снова возросло Фото: в Прилуках уже 9 пострадавших в результате атаки (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

Количество раненых в результате удара дронов по Прилукам снова возросло. Пострадали девять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в эфире телемарафона.

"Самая большая атака с жертвами была по Прилукам. Пять человек российские террористы убили, уже девять получили ранения. Тем, кто обратился, оказывается необходимая помощь", - сказал Чаус.

Глава Черниговской ОВА подтвердил, что в результате атаки дронов погибла семья начальника местной пожарной службы.

"Мужчина в один миг потерял жену, дочь и внука, которому исполнился один год", - добавил он.

По словам Чауса, пострадавшие люди в состоянии средней тяжести. В результате атаки разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, админздания.

Напомним, что ранее сообщалось о восьми пострадавших в Прилуках.

Массированный обстрел Украины

В ночь на 5 июня Россия атаковала Прилуки в Черниговской области ударными дронами. По данным местных властей, по меньшей мере шесть беспилотников попали в жилой сектор.

Один из дронов попал в дом начальника пожарной службы в Прилуках. В результате удара погибла его семья - жена, дочь-полицейская и ее годовалый сын.

Также ночью под ударами были Харьков, Одесская, Сумская и Херсонская области. В Харькове пострадали 19 человек, среди них четверо детей.

Больше о последствиях массированного удара по Украине - в нашем материале.

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