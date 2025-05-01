Атака РФ на Запорожье: удар по дому, количество пострадавших возросло до 8
Поздно вечером, 1 мая, российские оккупанты ударили дронами по Запорожью. Под атакой оказался жилой сектор, а количество пострадавших снова возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Враг в очередной раз нанес удар по жилому сектору города Запорожье. Пострадал один жилой дом и много объектов инфраструктуры. По меньшей мере один человек погиб", - сказал Федоров.
Также он проинформировал, что количество пострадавших возросло до восьми.
"Один человек находится под завалами. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее его деблокировать", - говорится в сообщении.
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"Спасатели достали из-под завалов мужчину. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь", - сообщил Федоров.
Атака РФ на Запорожье
Напомним, около 22:07 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что Запорожье находится под массированной атакой дронов. Примерно через 20 минут стало известно, что по городу было нанесено более 10 ударов.
Вскоре стала появляться информация о повреждениях и пострадавших. В частности, он информировал, что погибшим оказался 61-летний мужчина.
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