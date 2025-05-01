Атака РФ на Запорожье: удар по дому, количество пострадавших возросло до 8

Поздно вечером, 1 мая, российские оккупанты ударили дронами по Запорожью. Под атакой оказался жилой сектор, а количество пострадавших снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Враг в очередной раз нанес удар по жилому сектору города Запорожье. Пострадал один жилой дом и много объектов инфраструктуры. По меньшей мере один человек погиб", - сказал Федоров.

Также он проинформировал, что количество пострадавших возросло до восьми.

"Один человек находится под завалами. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее его деблокировать", - говорится в сообщении.

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"Спасатели достали из-под завалов мужчину. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь", - сообщил Федоров.