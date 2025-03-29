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Масштабные пожары, разбитые дома и ресторан: как выглядит Днепр после массированной атаки

Днепр, Суббота 29 марта 2025 09:16
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Масштабные пожары, разбитые дома и ресторан: как выглядит Днепр после массированной атаки Фото: РФ массированно атаковали Днепр (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Армия РФ поздно вечером 28 марта массированно атаковала Днепр. "Прилеты" зафиксированы в нескольких локациях, в результате атаки есть погибшие и раненые.

Как выглядит Днепр после налета дронов - в материале РБК-Украина ниже.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, силы ПВО уничтожили в регионе 16 вражеских дронов. Днепр оказался под массированной атакой.

Всю ночь в Днепре ликвидировали последствия вражеской атаки. Массированный удар повлек масштабные разрушения и пожары По состоянию на утро все возникшие пожары удалось потушить. Спасатели отмечают, что горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО.

t.me/dsns_telegram

По данным местных властей, огнем уничтожены четыре частных дома, еще по меньшей мере 10 - повреждены. Изуродованы и несколько многоэтажек, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи.

Кроме того, разбиты десятки автомобилей, есть уничтоженные мотоциклы.

t.me/dnipropetrovskaODA

Также известно, что в результате массированной атаки дронов в Днепре был поврежден гостинично-ресторанный комплекс. Местные СМИ сообщают, что поврежден комплекс Bartolomeo.

Из-за российской атаки на территории комплекса возник пожар. Как отмечают СМИ, всех работников и гостей комплекса эвакуировали.

По состоянию на утро известно, что количество пострадавших в Днепре возросло до 21. Самым молодым из пострадавших - 19 лет. Самому старшему - 74 года.

Стоит добавить, по данным Воздушных сил ВСУ, российские войска в ночь на 29 марта выпустили по Украине 172 дрона. Силы ПВО уничтожили 94 дрона, еще 69 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

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