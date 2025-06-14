Удар по ядерному объекту в Натанзе: появился спутниковый снимок последствий

Удар Израиля по Ирану

Напомним, Израиль ударил по Ирану в ночь на 13 июня. Для этого он задействовал более 200 самолетов.

Позже стало известно, что целью атаки, в частности, были ядерные объекты Ирана в Натанзе и Фордо, где обогащают уран.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в результате удара Израиля завод по обогащению Ирана в Натанзе был частично разрушен. Речь идет о его наземной части.

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