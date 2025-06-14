Удар по ядерному об'єкту в Натанзі: з'явився супутниковий знімок наслідків

Як пише The Telegraph, ядерний об'єкт у Натанзі - це одна з найбільш значущих цілей, яку атакував Ізраїль.

Цей об'єкт є ключовою платформою для масштабного збагачення урану, що може призвести до створення ядерної зброї.

Раніше повідомлялося, що на його території працюють тисячі центрифуг, що істотно впливає на збільшення запасів збагаченого урану в Ірані.

Виробництво на цьому об'єкті було прискорено після виходу Дональда Трампа з ядерної угоди у 2018 році.