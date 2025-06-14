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Удар по ядерному объекту в Натанзе: появился спутниковый снимок последствий

Суббота 14 июня 2025 04:58
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Удар по ядерному объекту в Натанзе: появился спутниковый снимок последствий Иллюстративное фото: ядерный объект в Натанзе находился под атакой (flickr by Hamed Saber)
Автор: Иван Носальский

Израиль в ночь на 13 июня атаковал ядерный объект Ирана в Натанзе. Появился спутниковый снимок последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет The Telegraph, ядерный объект в Натанзе - это одна из наиболее значимых целей, которую атаковал Израиль.

Данный объект является ключевой платформой для масштабного обогащения урана, что может привести к созданию ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что на его территории работают тысячи центрифуг, что существенно влияет на увеличение запасов обогащенного урана в Иране.

Производство на этом объекте было ускорено после выхода Дональда Трампа из ядерной сделки в 2018 году.

Удар Израиля по Ирану

Напомним, Израиль ударил по Ирану в ночь на 13 июня. Для этого он задействовал более 200 самолетов.

Позже стало известно, что целью атаки, в частности, были ядерные объекты Ирана в Натанзе и Фордо, где обогащают уран.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в результате удара Израиля завод по обогащению Ирана в Натанзе был частично разрушен. Речь идет о его наземной части.

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