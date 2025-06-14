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Удар по ядерному об'єкту в Натанзі: з'явився супутниковий знімок наслідків

Субота 14 червня 2025 04:58
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Удар по ядерному об'єкту в Натанзі: з'явився супутниковий знімок наслідків Ілюстративне фото: ядерний об'єкт у Натанзі знаходився під атакою (flickr by Hamed Saber)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль у ніч на 13 червня атакував ядерний об'єкт Ірану в Натанзі. З'явився супутниковий знімок наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як пише The Telegraph, ядерний об'єкт у Натанзі - це одна з найбільш значущих цілей, яку атакував Ізраїль.

Цей об'єкт є ключовою платформою для масштабного збагачення урану, що може призвести до створення ядерної зброї.

Раніше повідомлялося, що на його території працюють тисячі центрифуг, що істотно впливає на збільшення запасів збагаченого урану в Ірані.

Виробництво на цьому об'єкті було прискорено після виходу Дональда Трампа з ядерної угоди у 2018 році.

Удар Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, Ізраїль вдарив по Ірану в ніч на 13 червня. Для цього він задіяв понад 200 літаків.

Пізніше стало відомо, що метою атаки, зокрема, були ядерні об'єкти Ірану в Натанзі та Фордо, де збагачують уран.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що внаслідок удару Ізраїлю завод зі збагачення Ірану в Натанзі було частково зруйновано. Йдеться про його наземну частину.

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