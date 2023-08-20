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Удар по Чернигову. Число пострадавших возросло, в больнице находится 41 человек

Фото: последствия российского ракетного удара по Чернигову (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Чернигове увеличилось количество пострадавших граждан в результате вчерашнего российского ракетного удара до 148 человек. В больнице остается 41 пациент.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслава Чауса в эфире телемарафона.

"Враг вчера забрал жизни семи человек. И еще 148 человек обратились за медицинской помощью, или были доставлены с ранениями в больницы", - сообщил чиновник.

Также глава ОВА отметил, что по состоянию на это утро 41 человек остается в больнице. В медучреждениях города были прооперированы 15 граждан.

В настоящее время активно ведутся работы по расчистке в центре города после ракетной атаки, работает коммунальная техника.

Кроме того, идет обследование домов и учреждений, документируются последствия российского террористического удара по мирному городу.

Чаус также сообщил, что повреждения получили более 500 жилищ - это более 60 домов, которые находились рядом с местом, куда попала вражеская ракета.

Ракетный удар по Чернигову

В Чернигове в субботу 19 августа примерно в 11:30 во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы в центре города. Как заявили местные власти, оккупанты, скорее всего, применили баллистическое вооружение для удара.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения. 

Глава МВД Украины прибыв на место происшествия, сообщил, что правоохранители оцепили двор в центре Чернигова, где произошел "прилет" российской ракеты.

Все детали циничной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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Черниговракетный удар