Удар по дому в Новогродовке под Покровском: под завалами обнаружили еще двух жертв

Под завалами дома в Новогродовке Покровского района Донецкой области, который россияне обстреляли двумя ракетами С-300, обнаружили тела еще двух человек к утру пятницы, 1 декабря. Поиски еще одного человека продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой областной военной администрации Игоря Мороза

"Продолжается поисковая операция в Новогродовке - найдены тела еще 2 погибших в результате удара накануне", - рассказал он.

Обстрел Покровского района

30 ноября оккупанты устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области - Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.

В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей - 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.

Еще пять пострадавших, среди которых 13-летний ребенок, в Новогродовке. Кроме того, здесь пять человек оказались под завалами жилого дома. Позже под завалами в Новогродовке нашли тело мужчины, а потом - еще одного погибшего. По данным полиции на вечер 30 ноября, под завалами могла оставаться семья - 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка.