ua en ru
Пт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар по будинку у Новогродівці під Покровськом: під завалами знайшли ще двох жертв

Донбас, П'ятниця 01 грудня 2023 12:56
UA EN RU
Удар по будинку у Новогродівці під Покровськом: під завалами знайшли ще двох жертв Фото: під завалами будинку у Новогродівці під Покровськом 1 грудня виявили ще двох жертв (t.me/IhorMoroz_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Під завалами будинку у Новогродівці Покровського району Донецької області, який росіяни обстріляли двома ракетами С-300, знайшли тіла ще двох людей на ранок п'ятниці, 1 грудня. Пошуки ще однієї людини тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram тимчасово виконуючого обов’язки очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза

"Триває пошукова операція у Новогродівці - знайдено тіла ще 2 загиблих внаслідок удару напередодні", - розповів він.

Обстріл Покровського району

30 листопада, окупанти влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області - Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей.

Зокрема, п'ятьох людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей - 13, 16 років і 6-місячне немовля, якого вдалося врятувати.

Ще п'ять постраждалих, серед яких 13-річна дитина, у Новогродівці. Крім того, тут п'ятеро людей опинилися під завалами житлового будинку. Пізніше під завалами в Новогродівці знайшли тіло чоловіка, а потім ще одного загиблого. За даними поліції на вечір 30 листопада, під завалами могла залишатися сім'я - 33-річна жінка, 38-річний чоловік та 8-річна дівчинка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
Війська РФ вночі випустили по Україні 25 "Шахедів" та ракети: скільки цілей вдалось знищити
Війська РФ вночі випустили по Україні 25 "Шахедів" та ракети: скільки цілей вдалось знищити
DAILY
Снайпер 95-ї бригади ЗСУ: Перебирати цілями на сучасній війні не дуже правильно
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Снайпер 95-ї бригади ЗСУ: Перебирати цілями на сучасній війні не дуже правильно