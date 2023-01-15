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Удар по дому в Днепре: количество жертв возросло до 27

Фото: Удар по дому в Днепре: количество жертв возросло до 27 (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепре уже второй день продолжается спасательная операция. Число жертв российского террористического удара по многоквартирному зданию продолжает расти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советницы главы Днепропетровской ОВА Наталии Бабаченко в эфире телемарафона.

По словам Бабаченко, к спасательной операции привлечены более 500 спасателей и около 100 единиц техники.

Пока известно о 27 погибших.

Также сегодня спасатели достали из-под завалов женщину, которая получила сильное переохлаждение.

"Пока она в больнице, в реанимации. Однако кроме переохлаждения у нее никаких повреждений нет. Также в больнице находятся более 30 раненых, 12 - в тяжелом состоянии, среди них - 1 ребенок", - добавила советница главы Днепропетровской ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 14 января, во время очередного массированного обстрела по территории Украины, российские оккупанты попали по жилому дому в Днепре. По последним данным было известно, что в результате удара погибли 25 человек.

В МВД дали советы о том, как себя правильно вести во время обрушения здания при взрыве.

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