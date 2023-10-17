Удар по Бердянску: СМИ сообщают, что пострадали несколько российских пилотов

В результате удара ВСУ по аэродрому в оккупированном Бердянске (Запорожская область) пострадало несколько российских пилотов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Новая газета Европа".
Источник издания из числа российских военных сообщил, что в Бердянске пострадало несколько пилотов.
"Также есть погибшие из уничтоженного расчета ПВО и охраны складов, которые "накрыли" украинцы", - говорится в материале.
Отмечается, что якобы не все российские вертолеты были уничтожены, однако многие из них повреждены. Также издание пишет, что ущерб был нанесен значительный.
Напомним, сегодня, 17 октября, украинские военные нанесли ракетные удары по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.
По информации Сил специальных операций, в результате атаки были уничтожены девять вертолетов россиян, система противовоздушной обороны, состав боеприпасов и не только.
При этом позже издание The Wall Street Journal сообщило, что для атаки украинские военные использовали ракеты ATACMS с радиусом действия примерно 160 километров (обычная дальность – 300 километров). Их, по информации журналистов, передали ВСУ в небольшом количестве.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные уже используют американские дальнобойные ракеты ATACMS против российских оккупантов.
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