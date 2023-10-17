Удар по Бердянску: СМИ сообщают, что пострадали несколько российских пилотов

Источник издания из числа российских военных сообщил, что в Бердянске пострадало несколько пилотов.

"Также есть погибшие из уничтоженного расчета ПВО и охраны складов, которые "накрыли" украинцы", - говорится в материале.

Отмечается, что якобы не все российские вертолеты были уничтожены, однако многие из них повреждены. Также издание пишет, что ущерб был нанесен значительный.

Удар по аэродромам в оккупации

Напомним, сегодня, 17 октября, украинские военные нанесли ракетные удары по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

По информации Сил специальных операций, в результате атаки были уничтожены девять вертолетов россиян, система противовоздушной обороны, состав боеприпасов и не только.

При этом позже издание The Wall Street Journal сообщило, что для атаки украинские военные использовали ракеты ATACMS с радиусом действия примерно 160 километров (обычная дальность – 300 километров). Их, по информации журналистов, передали ВСУ в небольшом количестве.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные уже используют американские дальнобойные ракеты ATACMS против российских оккупантов.