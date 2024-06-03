РФ ночью ударила ракетами по базе отдыха в Харьковской области, есть жертва и пострадавшие

Российские оккупанты этой ночью нанесли массированный ракетный удар по Слобожанской общине Харьковской области. В результате вражеского обследования были повреждены дома базы отдыха, погибли и ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова .

Чиновник отметил, что противник применил для атаки по общине сегодня после полуночи по меньшей мере пять ракет.

"В результате произошли попадания на территорию комплекса отдыха, погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются", - рассказал он.

Кроме того, были ранены двое гражданских. Это мужчина и женщина.

"Повреждены дома базы отдыха", - рассказал глава ОВА.

Отметим, что сначала в сообщении руководителя ОВА речь шла о Змиевской общине, однако позже публикация была отредактирована, и указывалось уже о Слобожанской общине.

Ночной обстрел

Ранее сообщалось, что вскоре после полуночи 3 июня стало известно о взрывах, что были слышны в Харькове. Тогда отмечалось, что взрывы могли прозвучать за пределами города.

В это время в области была объявлена воздушная тревога - военные предупреждали об угрозе вражеских авиаударов и ракетного обстрела.