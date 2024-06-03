В Харькове были слышны взрывы

В Харькове прогремели взрывы после полуночи, 3 июня. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харків ".

Отмечается, что раздалась серия взрывов около 00:08. Они, вероятно, прогремели за пределами города Харькова.

Следует отметить, что примерно за полчаса до этого в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Так, военные заявили, что есть угроза применения оккупантами авиационных средств поражения.

Добавим, что начальник харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник (генерал Марсель) в своем Telegram также заявил об угрозе воздушных ударов.

"Жители города Харьков и харьковской области - находитесь в укрытиях!.. Пуски вражеских ракет продолжаются - находитесь в укрытиях", - говорится в его публикациях в 00:03 и 00:17 соответственно.

Обстрелы Харькова

Напомним, что город Харьков и область находятся под регулярными ударами со стороны российских захватчиков. В последние месяцы враг сконцентрировался по атакам на объекты энергетики и критической инфраструктуры региона, однако также активно обстреливает чисто гражданские объекты, жилые дома и т.д.

Так, например, 25 мая оккупанты управляемыми авиабомбами ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, в результате погибли 19 человек и еще 54 получили ранения. В тот же день враг повторно ударил по Центральному парку города.

31 марта российские террористы выпустили по Харькову зенитные ракеты С-300 - в результате атаки была частично разрушена пятиэтажка., было попадание на территорию предприятия, погибли 5 граждан, пострадали 25 человек, среди них два ребенка.