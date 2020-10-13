Заклади "первинки" отримали 13,3 млрд гривень за допомогу пацієнтам у 2020

Заклади первинної ланки надання медичної допомоги отримали 13,3 млрд гривень за допомогу пацієнтам з початку цього року. "Первинка" відіграє важливу роль у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров'я.

На сьогодні НСЗУ законтрактувала 1686 надавачів первинної меддопомоги, з яких 1103 - комунальні медзаклади, 208 - приватні, а 375 - лікарі-ФОП. Таким чином, 35% надавачів послуг первинної меддопомоги є приватними.

"Кількість надавачів первинної допомоги, які уклали договір з НСЗУ, на сьогодні на 220 більше, ніж було на кінець минулого року. Причому 75% з цих нових закладів є приватними або лікарями-ФОП. З початку року заклади первинки отримали від НСЗУ 13,3 млрд грн за надання допомоги пацієнтам", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що у майже 600 медзакладах первинки були сформовані мобільні бригади, які виїжджають за направленням лікарів до пацієнтів з підозрою на COVID-19, щоб взяти у них матеріал для проведення ПЛР-тестування. У цих закладах утворили 1051 мобільну бригаду.

Як писало РБК-Україна, Нацслужба здоров’я пропонує підвищити ставку сімейним лікарям за обслуговування одного пацієнта, з яким підписана декларація, до 710 гривень.

Нагадаємо, НСЗУ перерахувала закладам понад 1,3 млрд гривень на виплату підвищених зарплат медикам у вересні і в жовтні.

Крім того, Кабінет міністрів ініціює звільнення в регіонах у зв'язку із затримкою з доплатами медикам.