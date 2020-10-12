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На підвищення зарплат медикам лікарні отримали понад 1,3 млрд гривень

Україна, Понеділок 12 жовтня 2020 13:39
На підвищення зарплат медикам лікарні отримали понад 1,3 млрд гривень
Фото: лікарі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Національна служба здоров'я станом на зараз перерахувала закладам понад 1,3 млрд гривень на виплату підвищених зарплат медикам у вересні та у жовтні. З 1 вересня підвищено зарплати лікарям, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей та молодшим медсестрам.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Оплати за додатковими договорами за вересень на суму понад 1,225 млрд грн отримали 1 515 медичних закладів. Також 141 заклад отримав оплати від НСЗУ вже й за жовтень - на загальну суму 101,8 млн грн", - інформує НСЗУ.

Вказано, що на сьогодні свої пропозиції до нацслужби подали всі медичні заклади, які мають право на отримання доплат для підвищення зарплат лікарям.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ініціює звільнення в регіонах у зв'язку із затримкою з доплатами медикам. Крім того, головам ОДА будуть винесені догани.

Як писало РБК-Україна, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов зазначав, що на надбавки медикам за вересень вже перерахували понад 1,2 млрд гривень.

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