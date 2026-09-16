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Главная » Жизнь » Образование

В школах Украины готовят большие изменения: что ждет учеников 10-12 классов

17:00 16.09.2026 Ср
3 мин
aimg Василина Копытко
В школах Украины готовят большие изменения: что ждет учеников 10-12 классов Что нужно знать ученикам об изменениях в школах (фото: Getty Images)
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В Украине стартовал новый этап реформы старшей школы. С 1 сентября 2026 года 150 академических лицеев по всей стране пилотируют новую модель обучения для 10-12 классов, а полноценный запуск реформы запланирован на 1 сентября 2027 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МОН.

Что изменится для старшеклассников

Старшая школа должна стать профильной: учаники смогут выбирать направление обучения и предметы для углубленного изучения в соответствии со своими интересами и планами по будущей профессии. В 10 классе предусмотрен адаптационный период, во время которого можно будет изменить выбранное направление.

После завершения 9 класса ученики будут иметь два основных пути - продолжить обучение в академическом лицее или поступить в колледж.

В академических лицеях 10-12 классы станут отдельным звеном профильного среднего образования. Школьники смогут углубленно изучать выбранные предметы, принимать выборочные курсы и формировать собственную образовательную траекторию.

При этом лицей должен предлагать как минимум три профиля обучения. Они принадлежат к естественно-математическому (STEM), языково-литературному и социально-гуманитарному кластерам.

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Школы получат новые лаборатории

Изменения касаются не только обучающих программ. Для профильной старшей школы обновляется и образовательное пространство.

В рамках проекта Modern Learning Spaces в 250 учебных заведениях в 22 регионах создают современные STEM-пространства и лаборатории. На их обустройство предусмотрено 1,9 млрд. гривен государственной субвенции.

Речь идет, в частности, о лабораториях и учебных кабинетах естественных дисциплин и STEM-направлений. Ученики должны получить возможность не только изучать теорию, но и проводить эксперименты, работать над проектами и приобретать практические навыки.

Пространство в таких классах также планируют сделать более гибким: использовать мобильную мебель, отдельные лабораторные зоны и интерактивные поверхности.

Когда новая система заработает для всех

2026-2027 учебный год станет пилотным для 150 академических лицеев. Они должны опробовать новые образовательные программы, профили, выборочные курсы и механизмы формирования индивидуальных образовательных траекторий учеников.

По результатам пилотирования МОН планирует скорректировать необходимые решения и подготовить систему к общенациональному запуску 1 сентября 2027 года.

Постепенно будет меняться и учебная база: подготовку учебников для профильной школы синхронизировали с переходом на новую модель - учебники для 10 класса должны появиться в 2027 году, для 11-го - в 2028-м, для 12-го - в 2029 году.

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