Учеников приглашают в бесплатную летнюю ІТ-школу: как и когда зарегистрироваться

17:50 20.05.2026 Ср
3 мин
Присоединиться к полезному обучению онлайн могут дети разного возраста
aimg Ирина Костенко
Летний досуг юных украинцев может быть полезным (фото иллюстративное: Getty Images)

В Украине запускают бесплатную летнюю ІТ-школу для учеников 5-11 классов. Онлайн-обучение организует Благотворительный фонд Star for Life Ukraine при поддержке МОН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Как долго продлится обучение в летней ІТ-школе

В МОН рассказали, что продолжают поддерживать инициативы, направленные на:

  • развитие цифровых навыков детей и молодежи;
  • расширение доступа к качественному образованию в сфере инновационных технологий.

Одним из таких проектов считается летняя ІТ-школа (Summer IT School), которую организует Благотворительный фонд Star for Life Ukraine для учеников 5-11 классов.

Уточняется, что она поможет детям сделать первые шаги в программировании.

Обучение продлится со 2 июня до 20 августа 2026 года в онлайн-формате.

Украинцам объяснили, что занятия для учеников 5-7 и 8-11 классов будут проводиться:

  • бесплатно;
  • дважды в неделю;
  • на украинском языке.

Украинских учеников приглашают в летнюю ІТ-школу 2026 (инфографика: mon.gov.ua)

Из каких модулей состоит программа обучения

Согласно информации МОН, программа обучения Summer IT School состоит из трех модулей:

  • Web Layout - основы создания веб-страниц (HTML, CSS, Flexbox, Grid и адаптивность);
  • Frontend - логика программирования, JavaScript, DOM и создание интерактива;
  • Python - базы языка, переменные, циклы, функции и создание собственного приложения или игры.

Важно, что каждый из модулей предусматривает создание практического проекта.

Кроме того, в 2026 году программа школы будет содержать элементы социально-эмоционального обучения, направленные на развитие навыков:

  • командной работы;
  • коммуникации;
  • взаимодействия.

Как и до какого числа можно зарегистрироваться

Украинцам напомнили, что развитие образования в области информационно-коммуникационных технологий является одним из важных направлений работы МОН.

"Министерство последовательно поддерживает образовательные проекты, которые помогают ученикам получать современные цифровые навыки, знакомиться с программированием и готовят молодежь к профессиям будущего", - рассказали в ведомстве.

Такие инициативы также создают дополнительные возможности для детей - независимо от места жительства.

Зарегистрироваться на участие в курсе можно онлайн - заполнив соответствующую анкетную форму по ссылке.

Сделать это необходимо до конца текущего месяца - 31 мая 2026 года.

"После завершения школы участники будут иметь базовое понимание веб-разработки и программирования, что станет основой для дальнейшего обучения и развития в ІТ-сфере", - подытожили в МОН.

