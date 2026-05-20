Учеников приглашают в бесплатную летнюю ІТ-школу: как и когда зарегистрироваться

Как долго продлится обучение в летней ІТ-школе

В МОН рассказали, что продолжают поддерживать инициативы, направленные на:

развитие цифровых навыков детей и молодежи;

расширение доступа к качественному образованию в сфере инновационных технологий.

Одним из таких проектов считается летняя ІТ-школа (Summer IT School), которую организует Благотворительный фонд Star for Life Ukraine для учеников 5-11 классов.

Уточняется, что она поможет детям сделать первые шаги в программировании.

Обучение продлится со 2 июня до 20 августа 2026 года в онлайн-формате.

Украинцам объяснили, что занятия для учеников 5-7 и 8-11 классов будут проводиться:

бесплатно;

дважды в неделю;

на украинском языке.

Украинских учеников приглашают в летнюю ІТ-школу 2026 (инфографика: mon.gov.ua)

Из каких модулей состоит программа обучения

Согласно информации МОН, программа обучения Summer IT School состоит из трех модулей:

Web Layout - основы создания веб-страниц (HTML, CSS, Flexbox, Grid и адаптивность);

- основы создания веб-страниц (HTML, CSS, Flexbox, Grid и адаптивность); Frontend - логика программирования, JavaScript, DOM и создание интерактива;

- логика программирования, JavaScript, DOM и создание интерактива; Python - базы языка, переменные, циклы, функции и создание собственного приложения или игры.

Важно, что каждый из модулей предусматривает создание практического проекта.

Кроме того, в 2026 году программа школы будет содержать элементы социально-эмоционального обучения, направленные на развитие навыков:

командной работы;

коммуникации;

взаимодействия.

Как и до какого числа можно зарегистрироваться

Украинцам напомнили, что развитие образования в области информационно-коммуникационных технологий является одним из важных направлений работы МОН.

"Министерство последовательно поддерживает образовательные проекты, которые помогают ученикам получать современные цифровые навыки, знакомиться с программированием и готовят молодежь к профессиям будущего", - рассказали в ведомстве.

Такие инициативы также создают дополнительные возможности для детей - независимо от места жительства.

Зарегистрироваться на участие в курсе можно онлайн - заполнив соответствующую анкетную форму по ссылке.

Сделать это необходимо до конца текущего месяца - 31 мая 2026 года.

"После завершения школы участники будут иметь базовое понимание веб-разработки и программирования, что станет основой для дальнейшего обучения и развития в ІТ-сфере", - подытожили в МОН.